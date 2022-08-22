Будут выдавать только готовые паспорта: столичные ЦПАПы меняют режим работы на три дня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Центры предоставления административных услуг (ЦПАП) в украинской столице будут работать только на выдачу готовых паспортных документов 23-25 августа. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует УНН.
Цитата
«Если визит был запланирован на эти даты по предварительной записи, он будет перенесен на ближайшие даты в удобное для заявителя время», - говорится в сообщении.
Детали
Сall-центр будет работать в усиленном режиме. Всю актуальную информацию о получении услуг, состоянии рассмотрения и готовности поданных документов можно получить по телефонам: 044-202-60-38, 044-202-60-39.
Дополнение
В Киеве 22-24 августа наземный общественный транспорт будет курсировать по сокращенному графику – с 06:00 до 21:00.
В Киеве запретили проводить массовые мероприятия в период с 22 по 25 августа в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами, сообщили в КМВА.