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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Будут выдавать только готовые паспорта: столичные ЦПАПы меняют режим работы на три дня

Киев • УНН

 • 228163 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Центры предоставления административных услуг (ЦПАП) в украинской столице будут работать только на выдачу готовых паспортных документов 23-25 августа. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует УНН.

Будут выдавать только готовые паспорта: столичные ЦПАПы меняют режим работы на три дня

Цитата

«Если визит был запланирован на эти даты по предварительной записи, он будет перенесен на ближайшие даты в удобное для заявителя время», - говорится в сообщении.

Детали 

Сall-центр будет работать в усиленном режиме. Всю актуальную информацию о получении услуг, состоянии рассмотрения и готовности поданных документов можно получить по телефонам: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

Дополнение 

В Киеве 22-24 августа наземный общественный транспорт будет курсировать по сокращенному графику – с 06:00 до 21:00.

В Киеве запретили проводить массовые мероприятия в период с 22 по 25 августа в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами, сообщили в КМВА.

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