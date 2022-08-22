Будут выдавать только готовые паспорта: столичные ЦПАПы меняют режим работы на три дня

Цитата

«Если визит был запланирован на эти даты по предварительной записи, он будет перенесен на ближайшие даты в удобное для заявителя время», - говорится в сообщении.

Детали

Сall-центр будет работать в усиленном режиме. Всю актуальную информацию о получении услуг, состоянии рассмотрения и готовности поданных документов можно получить по телефонам: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

Дополнение

В Киеве 22-24 августа наземный общественный транспорт будет курсировать по сокращенному графику – с 06:00 до 21:00.

В Киеве запретили проводить массовые мероприятия в период с 22 по 25 августа в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами, сообщили в КМВА.