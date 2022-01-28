Видавали себе за поліцейських: під Харковом затримали банду грабіжників на чолі з росіянином
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Харківській області затримали злочинну групу, учасники якого представлялися поліцейськими та здійснювали розбійні напади. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.
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За даними слідства, організував банду 39-річний уродженець Росії, наразі житель Харківщини, якого неодноразово судили за розбої та наркотики.
До злочинної діяльності чоловік залучив трьох спільників: 38-річного жителя Харківської області та двох уродженців однієї з країн Кавказького регіону, 33-х і 50-ти років, які також є у кримінальних базах поліції.
Правоохоронці встановили, що у грудні минулого року учасники угруповання завдали тілесні ушкодження та використали сльозогінний газ щодо неповнолітнього харків'янина. У лежачого без свідомості хлопця нападники відібрали сумку з цінними речами, документами та готівкою у розмірі майже 7 000 гривень.
Крім того, поліції стали відомі плани зловмисників найближчим часом здійснити розбійний напад на чоловіка, який займається обміном валют та грошовими позиками.
Однак першим у списку жертв розбійників опинився 84-річний житель Харкова, який начебто мав певні заощадження. Аби його врятувати, працівники поліції та прокуратури оперативно провели спецоперацію із затримання кримінального угруповання.
Двері квартири пенсіонер відкрив зловмисникам сам, адже вони представились йому співробітниками поліції. Потрапивши до оселі, спільники накинулись на чоловіка з кулаками, а щоб не кричав, скотчем заклеїли рот. Цієї миті спрацювали бійці спецпідрозділу КОРД.
Усіх чотирьох бандитів правоохоронці затримали на місці злочину. Під час обшуку у них вилучили ніж, скотч, рукавиці, автомобіль, а також банківські картки потерпілого.
Затриманим оголосили підозру за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Нападникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
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