Выдавали себя за полицейских: под Харьковом задержали банду грабителей во главе с россиянином

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. В Харьковской области задержали преступную группу, участники которой представлялись полицейскими и совершали разбойные нападения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Детали

По данным следствия, организовал банду 39-летний уроженец России, ныне житель Харьковской области, которого неоднократно судили за разбой и наркотики.

К преступной деятельности мужчина привлек трех сообщников: 38-летнего жителя Харьковской области и двоих уроженцев одной из стран Кавказского региона, 33-х и 50-ти лет, которые также есть в криминальных базах полиции.

Правоохранители установили, что в декабре прошлого года участники группировки нанесли телесные повреждения и использовали слезоточивый газ в отношении несовершеннолетнего харьковчанина. У лежащего без сознания парня нападавшие отобрали сумку с ценными вещами, документами и наличными в размере почти 7 000 гривен.

Кроме этого, полиции стали известны планы злоумышленников в ближайшее время совершить разбойное нападение на мужчину, который занимается обменом валют и денежными займами.

Однако первым в списке жертв разбойников оказался 84-летний житель Харькова, у которого якобы были определенные сбережения. Чтобы его спасти, сотрудники полиции и прокуратуры оперативно провели спецоперацию по задержанию криминальной группировки.

Дверь квартиры пенсионер открыл злоумышленникам сам, ведь они представились ему сотрудниками полиции. Попав в дом, сообщники набросились на мужчину с кулаками, а чтобы не кричал, скотчем заклеили рот. В этот момент сработали бойцы спецподразделения КОРД.

Всех четверых бандитов правоохранители задержали с поличным. Во время обыска у них изъяли нож, скотч, перчатки, автомобиль, а также банковские карточки потерпевшего.

Задержанным объявили подозрение по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Нападавшим может грозить до 12 лет лишения свободы.

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