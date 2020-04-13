Від заморозків до 21° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні у понеділок, 13 квітня, очікується переважно суха погода, удень повітря прогріється до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
На початку тижня очікується вітряна нестійка погода. 13 квітня в Україні без опадів, лише вдень у північно-західних областях невеликий дощ.
Температура вночі 1-7° тепла, на поверхні ґрунту, на Лівобережжі і в повітрі заморозки 0-5°; вдень 15-21° тепла.
На Київщині 13 квітня без опадів та вітряно. Температура вночі 3-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 17-20° тепла.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.