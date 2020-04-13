От заморозков до 21° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине в понедельник, 13 апреля, ожидается преимущественно сухая погода, днем воздух прогреется до 21 градуса тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
В начале недели ожидается ветреная неустойчивая погода. 13 апреля в Украине без осадков, лишь днем в северо-западных областях небольшой дождь.
Температура ночью 1-7° тепла, на поверхности почвы, на Левобережье и в воздухе заморозки 0-5°; днем 15-21° тепла.
В Киевской области 13 апреля без осадков и ветрено. Температура ночью 3-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 17-20° тепла.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменения климата.