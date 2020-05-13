Від заморозків до 19° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В Україні у середу, 13 травня, очікується погода переважно без опадів, вночі - заморозки, вдень - до 19 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"13 травня в Україні без опадів, лише вночі у східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, вдень у Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ", - зазначили синоптики.
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі у північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-5°, у західних областях заморозки в повітрі 0-3°, на решті території 4-9° тепла; вдень 12-17°, у південній частині до 19° тепла, в Карпатах 7-12°.
Нагадаємо, квітень цього року став одним з найтепліших за всю історію спостережень.