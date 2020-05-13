От заморозков до 19° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Украине в среду, 13 мая, ожидается погода преимущественно без осадков, ночью - заморозки, днем - до 19 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"13 мая в Украине без осадков, лишь ночью в восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, днем в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь", - отметили синоптики.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью в северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, в западных областях заморозки в воздухе 0-3°, на остальной территории 4-9° тепла; днем 12-17°, в южной части до 19° тепла, в Карпатах 7-12°.
Напомним, апрель этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.