Від вибуху в Бейруті загинула співробітниця посольства Німеччини

"В результаті вибуху в Бейруті в своїй квартирі загинула співробітник нашого посольства в Лівані. Ми глибоко сумуємо за нашою колегою. Від імені моїх колег і федерального уряду я також висловлюю співчуття її родичам", - написав міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута, де протягом декількох років зберігалася аміачна селітра, стався потужний вибух.

В результаті загинуло 137 осіб, 5 тисяч травмовано, понад 300 тисяч залишилися без житла.