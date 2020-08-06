Від вибуху в Бейруті загинула співробітниця посольства Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. В результаті вибуху в Бейруті загинула співробітниця посольства Німеччини в Лівані. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Twitter Міністерства закордонних справ Німеччини.
"В результаті вибуху в Бейруті в своїй квартирі загинула співробітник нашого посольства в Лівані. Ми глибоко сумуємо за нашою колегою. Від імені моїх колег і федерального уряду я також висловлюю співчуття її родичам", - написав міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута, де протягом декількох років зберігалася аміачна селітра, стався потужний вибух.
В результаті загинуло 137 осіб, 5 тисяч травмовано, понад 300 тисяч залишилися без житла.