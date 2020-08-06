От взрыва в Бейруте погибла сотрудница посольства Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В результате взрыва в Бейруте погибла сотрудница посольства Германии в Ливане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter Министерства иностранных дел Германии.
"В результате взрыва в Бейруте в своей квартире погибла сотрудник нашего посольства в Ливане. Мы глубоко скорбим за нашей коллегой. От имени моих коллег и федерального правительства я также выражаю соболезнования ее родственникам", - написал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута, где в течение нескольких лет сохранялась аммиачная селитра, произошел мощный взрыв.
В результате погибло 137 человек , 5 тысяч травмированы, более 300 тысяч остались без жилья.