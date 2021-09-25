Від травм, отриманих в результаті ДТП на Одещині, помер поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Старший оперуповноважений Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ старший лейтенант поліції Володимир Незгодінський помер сьогодні від травм, отриманих в результаті ДТП на Одещині. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.
Цитата
“Сьогодні, від травм, отриманих в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 24 вересня 2021 на території Одеської області, помер 32-річний старший оперуповноважений Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ старший лейтенант поліції Незгодінський Володимир В’ячеславович”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що Володимир присвятив 11 років свого життя службі у правоохоронних органах. Був професіоналом своєї справи, надійним колегою та чудовим другом.
“Без сина, чоловіка і тата залишились батьки, дружина та 8-річна донечка”, — додали в поліції.
Доповнення
24 вересня на трасі Одеса-Кучурган Citroën зіткнувся із вантажівкою. В аварії постраждало п’ятеро людей, у тому числі 6-річних хлопчик. Усіх травмованих доставили до лікарні. Повідомлялося, що двоє чоловіків у важкому стані
Нагадаємо, на Херсонщині під час виконання службових обов’язків загинув працівник Каховського відділу поліції — його смертельно поранив ножем чоловік, у якого сталося різке загострення психічної хвороби.