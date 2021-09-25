От травм, полученных в результате ДТП в Одесской области, погиб полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Старший оперуполномоченный Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ старший лейтенант полиции Владимир Незгодинский умер сегодня от травм, полученных в результате ДТП в Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.
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“Сегодня, от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 24 сентября 2021 года на территории Одесской области, умер 32-летний старший оперуполномоченный Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ старший лейтенант полиции Незгодинський Владимир Вячеславович”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что Владимир посвятил 11 лет своей жизни службе в правоохранительных органах. Был профессионалом своего дела, надежным коллегой и прекрасным другом.
“Без сына, мужа и отца остались родители, жена и 8-летняя дочь”, — добавили в полиции.
Дополнение
24 сентября на трассе Одесса-Кучурган Citroën столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали пять человек, в том числе 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу. Сообщалось, что двое мужчин в тяжелом состоянии
Напомним, в Херсонской области при исполнении служебных обязанностей погиб работник Каховского отдела полиции — его смертельно ранил ножом мужчина, у которого произошло резкое обострение психической болезни.