Психічно хворий чоловік на Херсонщині вбив поліцейського і поранив медика
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На Херсонщині під час виконання службових обов’язків загинув працівник Каховського відділу поліції - його смертельно поранив ножем чоловік, у якого сталося різке загострення психічної хвороби, пише УНН з посиланням на місцеву поліцію.
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“Сьогодні, 15 серпня, вранці в селі Веселе Новокаховської міської громади під час обслуговування виклику ножові поранення отримали працівник сектору реагування патрульної поліції місцевого підрозділу поліції та представник служби “103”. На жаль, для інспектора поліції отримане поранення виявилося несумісним з життям", - повідомили у поліції.
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Як повідомив начальник обласного главку поліції Олександр Прокудін, близько сьомої ранку за номерами “102” та “103” зателефонувала мешканка села Веселе.
"Жінка повідомила, що у її 44-річного сина, який перебуває на обліку, сталося різке загострення психічної хвороби", - додали у поліції.
Також мати повідомила, що встигла замкнути сина в літній кухні. За вказаною адресою виїхали екіпаж групи реагування місцевого підрозділу поліції та “швидка допомога”.
"Однак, коли поліцейський та медпрацівник зайшли на подвір’я, хворий чоловік, виламавши двері, із ножем в руках вибіг назовні та спричинив ножові поранення фельдшеру та 43-річному старшому сержанту поліції", - розповіли у поліції.
Зазначається, що поліцейський від отриманого поранення по дорозі в лікарню помер. Життю медпрацівника загрози немає.
Зловмисник був роззброєний бійцями роти поліції особливого призначення, які прибули на допомогу.
Нині відкрите кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
На місці події працює група слідчих обласного главку поліції. Стаття 348 ККУ передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.