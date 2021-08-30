Від сьогодні на українських дорогах зросла кількість камер автофіксації порушень ПДР

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“Усього на дорогах України працюватиме 180 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 319 ділянках. Із 30 серпня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 10 нових ділянках. Також додатково збільшується кількість приладів”, — інформують у Нацполіції.

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Нові прилади запустять у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській областях.

Про використання приладів вимірювання швидкості водіїв сповіщатимуть дорожні знаки, що попереджають про фото- і відеофіксацію порушень. У місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками, уточнили в НПУ.

Нагадаємо

Із 27 серпня на автомобільних дорогах низки областей та міст запрацювали 20 приладів автофіксації порушень правил дорожнього руху.