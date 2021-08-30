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С сегодняшнего дня на украинских дорогах возросло количество камер автофиксации нарушений ПДД

Киев  •  УНН

 • 27265 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. С сегодняшнего дня на украинских дорогах заработают 180 камер видеофиксации нарушений ПДД, а измерения осуществляться на 319 участках. Об этом сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Цитата

"Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 319 участках. С 30 августа патрульные с прибором TruCAM работать на 10 новых участках. Также дополнительно увеличивается количество приборов ", - информируют в Нацполиции.

Детали

Новые приборы запустят в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях.

Об использовании приборов измерения скорости водителей извещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений. В местах фиксации нарушений стоять служебный автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками, уточнили в НПУ.

Напомним

С 27 августа на автомобильных дорогах ряда областей и городов заработали 20 приборов автофиксации нарушений правил дорожного движения.

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