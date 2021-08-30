С сегодняшнего дня на украинских дорогах возросло количество камер автофиксации нарушений ПДД
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. С сегодняшнего дня на украинских дорогах заработают 180 камер видеофиксации нарушений ПДД, а измерения осуществляться на 319 участках. Об этом сообщили в Нацполиции, пишет УНН.
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"Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 319 участках. С 30 августа патрульные с прибором TruCAM работать на 10 новых участках. Также дополнительно увеличивается количество приборов ", - информируют в Нацполиции.
Детали
Новые приборы запустят в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях.
Об использовании приборов измерения скорости водителей извещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений. В местах фиксации нарушений стоять служебный автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками, уточнили в НПУ.
Напомним
С 27 августа на автомобильных дорогах ряда областей и городов заработали 20 приборов автофиксации нарушений правил дорожного движения.