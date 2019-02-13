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Від сказу в Україні за рік прищепили понад 6 млн домашніх тварин

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У 2018 році в Україні у профілактичних цілях проведено понад шість мільйонів щеплень домашнім тваринам проти сказу. Про це повідомила прес-служба Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби України у відповіді на запит журналіста УНН.

"З метою профілактики за минулий рік в Україні проведено понад шість мільйонів щеплень домашніх тварин проти сказу", - вказали у службі.

У прес-службі відомства повідомили, що з вересня 2018 року на території України із застосуванням авіатранспорту проведено масштабну антирабічну пероральну вакцинацію диких м’ясоїдних тварин.

"При цьому використано понад сім мільйонів доз антирабічної вакцини, якою було оброблено біля чотирьох мільйонів кв. км території України", - повідомили у службі.

Також, за результатами проведених ветеринарно-санітарних заходів в неблагополучних щодо сказу пунктах, у 2018 році оздоровлено 1498 пунктів.

Нагадаємо, у квітні 2018 року в Олександрії, Кіровоградська область, ввели карантинні обмеження у зв’язку з випадком сказу кішки. Згідно з інформацією, у місті стався випадок сказу домашньої кішки у багатоквартирному будинку №54 по вулиці Ярмарковій.

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