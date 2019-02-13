Від сказу в Україні за рік прищепили понад 6 млн домашніх тварин

КИЇВ. 13 лютого. УНН. У 2018 році в Україні у профілактичних цілях проведено понад шість мільйонів щеплень домашнім тваринам проти сказу. Про це повідомила прес-служба Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби України у відповіді на запит журналіста УНН.