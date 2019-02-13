От бешенства в Украине за год привили более 6 млн домашних животных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В 2018 году в Украине в профилактических целях проведено более шести миллионов прививок домашним животным против бешенства. Об этом сообщила пресс-служба Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Украины в ответе на запрос журналиста УНН.
"С целью профилактики за прошлый год в Украине проведено более шести миллионов прививок домашних животных против бешенства", - указали в службе.
В пресс-службе ведомства сообщили, что с сентября 2018 года на территории Украины с применением авиатранспорта проведена масштабная антирабическая пероральная вакцинация диких плотоядных животных.
"При этом использовано более семи миллионов доз антирабической вакцины, которой было обработано около четырех миллионов кв. км территории Украины", - сообщили в службе.
Также, по результатам проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий в неблагополучных по бешенству пунктах, в 2018 году оздоровлено 1498 пунктов.
Напомним, в апреле 2018 года в Александрии, Кировоградская область, ввели карантин в связи со случаем бешенства кошки. Согласно информации, в городе произошел случай бешенства домашней кошки в многоквартирном доме №54 по улице Ярмарочной.