Від Шмигаля не надходило пропозицій щодо призначень міністрів - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Від Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля не надходило пропозицій щодо кадрових призначень на вакантні посади міністрів. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24” сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає УНН.
“Станом на сьогодні, пропозицій від уряду, звернення прем’єр-міністра щодо кадрових призначень по будь-яких вакантних посадам міністрів поки що не надходило. Як тільки вони надійдуть до Верховної Ради - Верховна Рада зможе їх розглянути. Тут, я думаю, що важливо підходити з позиції не кількості, а якості і тут, можливо, не варто поспішати”, - сказав Дмитро Разумков.
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Він зазначив, що це дозволить відібрати кандидатури, які б ефективно виконували ті функції, які будуть потрібні на тій чи іншій посаді.
Нагадаємо, Шмигаль заявляв, що найближчим часом в ВР планують представити кандидатуру міністра енергетики.