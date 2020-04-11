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Найближчим часом в ВР планують представити кандидатуру міністра енергетики - Шмигаль

Найближчим часом в ВР планують представити кандидатуру міністра енергетики - Шмигаль

Київ • УНН

 • 19734 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. найближчим часом у Верховній Раді планують представити та затвердити міністра енергетики. Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

“Сподіваюсь, що найближчим часом, у нас є хороші, сильні кандидатури на міністра, ми представим їх в Верховній Раді і буде змога затвердити міністра для того, щоби процес рухався ще більш інтенсивно і більш чітко ми підтримали енергетичну галузь”, — сказав Денис Шмигаль.

Він також додав, що труднощі з пошуком міністра виникають через те, що вони шукають людину, яка була б професіоналом.

“Енергетика — це дійсно величезна галузь. До півмільйона людей працює напряму в енергетичних підприємствах, плюс в супутніх галузях. І це декілька напрямків — це вугілля, це теплогенерація, атомна енергетика, це відновлювальні джерела енергії. Тобто, це має бути надзвичайно професійна людина, яка має досвід в кожній з цих галузей, а кожна з них непроста. І в кожній з них є велика кількість людей, які працюють там уже багато років. Це династійна робота, де люди глибоко знають цю сферу. І міністр — це має бути людина, яка в кожній з цих сфер має бути професійною. Тому доволі важко таку людину знайти. Відповідальну, професійну ,яка знає і має досвід”, — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відкликав кандидатуру Ольги Буславець на посаду міністра енергетики та захисту довкілля України.

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