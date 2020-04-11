В ближайшее время в ВР планируют представить кандидатуру министра энергетики - Шмыгаль

“Надеюсь, что в ближайшее время у нас есть хорошие, сильные кандидатуры на министра, мы представим их в Верховной Раде и будет возможность утвердить министра для того, чтобы процесс двигался еще более интенсивно и более четко мы поддержали энергетическую отрасль”, — сказал Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что трудности с поиском министра возникают из-за того, что они ищут человека, который был бы профессионалом.

“Энергетика — это действительно огромная отрасль. До полумиллиона человек работает напрямую в энергетических предприятиях, плюс в сопутствующих отраслях. И это несколько направлений — это уголь, это теплогенерация, атомная энергетика, это возобновляемые источники энергии. То есть, это должен быть очень профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей, а каждая из них непростая. И в каждой из них есть большое количество людей, которые работают там уже много лет. Это династическая работа, где люди глубоко знают эту сферу. И министр — это должен быть человек, который в каждой из этих сфер должен быть профессионален. Поэтому довольно трудно такого человека найти. Ответственного, профессиональную, который знает и имеет опыт”, — отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отозвал кандидатуру Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.