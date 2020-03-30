Зеленський відкликав кандидатуру Буславець на посаду міністра енергетики та захисту довкілля
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відкликав кандидатуру Ольги Буславець на посаду міністра енергетики та захисту довкілля України. Про це на позачерговому засіданні ВРУ повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Надійшов лист Президента України на додаток до листа від 29 березня 2020 року. Прошу виключити з порядку денного позачергового засідання ВРУ питання про призначення Буславець міністром енергетики і захисту довкілля. Тому це питання знімається з порядку денного розгляду", - сказав Разумков.
Додамо, Ольга Буславець закінчила Донецький національний технічний університет. З 11 квітня 2005 року працювала у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, де обіймала посаду Генерального директора Директорату енергетичних ринків. Звільнилася 10 лютого 2020 року.
Як повідомляв УНН раніше, в уряді є вакантні посади і лише одна жінка-міністр.