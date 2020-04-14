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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52311 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61298 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75274 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74581 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101106 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81709 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102100 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105682 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130782 просмотра

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Актуальное
От Шмыгаля не поступало предложений по назначению министров - Разумков

От Шмыгаля не поступало предложений по назначению министров - Разумков

Киев  •  УНН

 • 12458 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. От Премьер-министра Дениса Шмыгаля не поступало предложений по кадровым назначениям на вакантные должности министров. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает УНН.

"По состоянию на сегодня, предложений от правительства, обращения премьер-министра относительно кадровых назначений по любым вакантных должностям министров пока не поступало. Как только они поступят в Верховную Раду - Верховная Рада сможет их рассмотреть. Здесь, я думаю, что важно подходить с позиции не количеству, а качеству и здесь, возможно, не стоит торопиться", - сказал Дмитрий Разумков.

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Он отметил, что это позволит отобрать кандидатуры, которые эффективно выполняли те функции, которые потребуются на той или иной должности.

Напомним, Шмыгаль заявлял, что в ближайшее время в ВР планируют представить кандидатуру министра энергетики.

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