Від початку року з України намагались вивезти товарів військового призначення на 1,48 млрд грн

“Упродовж 2020 року контррозвідка Служби безпеки України розпочала 119 кримінальних проваджень у сфері військово-економічного та оборонного потенціалу країни. Із них 68 проваджень стосуються порушень порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Наприклад, контррозвідка запобігла протиправному експорту товарів військового призначення вартістю 1,48 млрд грн. та викрила факти зловживання службовим становищем у Міноборони, Нацгвардії та низці держпідприємств, які завдали майже 1,1 млрд грн. збитків державі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завершується робота з передачі Міноборони вилученого контрабандного військового майна на суму близько 1 млрд гривень.

“Загалом протягом 2020 року за матеріалами контррозвідки СБУ 28 осіб засуджено за злочини у сфері військово-оборонного потенціалу. Водночас за порушення законодавства у сфері державного експортного контролю нараховано понад 141 млн грн. штрафних санкцій. Також контррозвідкою не допущено укладання 65 зовнішньоекономічних контрактів, які могли завдати шкоди інтересам держави”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, з України намагались вивезти запчастини до зенітно-ракетного комплексу.