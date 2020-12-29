С начала года из Украины пытались вывезти товаров военного назначения на 1,48 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила противоправный экспорт товаров военного назначения стоимостью 1,48 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины начала 119 уголовных производств в сфере военно-экономического и оборонного потенциала страны. Из них 68 производств касаются нарушений порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Например, контрразведка предотвратила противоправный экспорт товаров военного назначения стоимостью 1,48 млрд грн. и разоблачила факты злоупотребления служебным положением в Минобороны, Нацгвардии и ряде госпредприятий, нанесших почти 1,1 млрд грн. ущерба государству”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что завершается работа по передаче Минобороны изъятого контрабандного военного имущества на сумму около 1 млрд гривен.
“Всего в течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала. В то же время за нарушение законодательства в сфере государственного экспортного контроля начислено более 141 млн грн. штрафных санкций. Также контрразведкой не допущено заключение 65 внешнеэкономических контрактов, которые могли нанести ущерб интересам государства”, — указано в сообщении.
Напомним, из Украины пытались вывезти запчасти к зенитно-ракетному комплексу.