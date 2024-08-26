Від початку року Україна витратила оборону 1 трильйон гривень
Київ • УНН
З січня по липень 2024 року Україна спрямувала 1 трлн грн з держбюджету на сектор безпеки та оборони. У липні на ці потреби було використано 161,6 млрд грн, що становить 58,1% усіх видатків загального фонду.
У січні-липні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 1 трлн грн, зокрема у липні – 161,6 млрд грн. Про це пише УНН з посиланням на Мінфін.
Деталі
За січень-липень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1 трильйон гривень (58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету)
Зокрема, 161,6 млрд грн використано з держбюджету на потреби безпеки та оборони у липні.
У відомстві наголошують, що кошти були спрямовані на грошове забезпечення:
- військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень
Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету.
Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.
Нагадаємо
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про плани збільшити видатки на безпеку та оборону в держбюджеті на понад 500 млрд грн. За його словами, це буде рекордний бюджет, а підвищення податків неминуче.