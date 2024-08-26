С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

В январе-июле 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны было направлено 1 трлн грн, в частности в июле - 161,6 млрд грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минфин.

Детали

За январь-июль 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1 триллион гривен (58,1% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета) - резюмировали в министерстве финансов.

В частности, 161,6 млрд грн использовано из госбюджета на нужды безопасности и обороны в июле.

В ведомстве отмечают, что средства были направлены на денежное обеспечение:

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение и другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований - отметили в Министерстве финансов.

Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета.

Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.

Напомним,

Министр финансов Сергей Марченко заявил о планах увеличить расходы на безопасность и оборону в госбюджете более чем на 500 млрд грн. По его словам, это будет рекордный бюджет, а повышение налогов неизбежно.