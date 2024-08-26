С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года
Киев • УНН
С января по июль 2024 года Украина направила 1 трлн грн из госбюджета на сектор безопасности и обороны. В июле на эти нужды было использовано 161,6 млрд грн, что составляет 58,1% всех расходов общего фонда.
В январе-июле 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны было направлено 1 трлн грн, в частности в июле - 161,6 млрд грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минфин.
Детали
За январь-июль 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1 триллион гривен (58,1% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета)
В частности, 161,6 млрд грн использовано из госбюджета на нужды безопасности и обороны в июле.
В ведомстве отмечают, что средства были направлены на денежное обеспечение:
- военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение и другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.
Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований
Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета.
Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.
Напомним,
Министр финансов Сергей Марченко заявил о планах увеличить расходы на безопасность и оборону в госбюджете более чем на 500 млрд грн. По его словам, это будет рекордный бюджет, а повышение налогов неизбежно.