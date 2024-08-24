Видатки на оборону в держбюджеті планують збільшити на понад 500 млрд гривень - Марченко
Київ • УНН
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про плани збільшити видатки на безпеку та оборону в держбюджеті на понад 500 млрд грн. Це буде рекордний бюджет, а підвищення податків неминуче.
Держбюджет України планують переглянути та збільшити видатки сектору безпеки та оборони на понад 500 млрд гривень. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
На запитання, наскільки зросте бюджет, Марченко відповів: "На 500 мільярдів. На сьогоднішній момент ця цифра буде більша, бо виникла потреба додаткова в закупівлі досить специфічного озброєння і ця цифра буде більшою."
Також він зауважив, що це "буде рекордний бюджет".
Доповнення
Марченко вказав, що Україна наразі вимушена переглянути бюджет та збільшити видатки сектору безпеки та оборони. Тому в країні підвищення податків є неминучим.