Расходы на оборону в госбюджете планируют увеличить более чем на 500 млрд гривен - Марченко

Госбюджет Украины планируют пересмотреть и увеличить расходы сектора безопасности и обороны более чем на 500 млрд гривен. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

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На вопрос, насколько вырастет бюджет, Марченко ответил: "На 500 миллиардов. На сегодняшний момент эта цифра будет больше, потому что возникла потребность дополнительная в закупке достаточно специфического вооружения и эта цифра будет больше."

Также он отметил, что это "будет рекордный бюджет".



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Марченко указал, что Украина сейчас вынуждена пересмотреть бюджет и увеличить расходы сектора безопасности и обороны. Поэтому в стране повышение налогов неизбежно.