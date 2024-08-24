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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Расходы на оборону в госбюджете планируют увеличить более чем на 500 млрд гривен - Марченко

Расходы на оборону в госбюджете планируют увеличить более чем на 500 млрд гривен - Марченко

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 17:04  •  13829 просмотра

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Министр финансов Сергей Марченко заявил о планах увеличить расходы на безопасность и оборону в госбюджете более чем на 500 млрд грн. Это будет рекордный бюджет, а повышение налогов неизбежно.

 Госбюджет Украины планируют пересмотреть и увеличить расходы сектора безопасности и обороны более чем на 500 млрд гривен. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью в эфире телемарафона, передает УНН

Детали

На вопрос, насколько вырастет бюджет, Марченко ответил: "На 500 миллиардов. На сегодняшний момент эта цифра будет больше, потому что возникла потребность дополнительная в закупке достаточно специфического вооружения и эта цифра будет больше."

Также он отметил, что это "будет рекордный бюджет".

Дополнение

Марченко указал, что Украина сейчас вынуждена пересмотреть бюджет и увеличить расходы сектора безопасности и обороны. Поэтому в стране повышение налогов неизбежно.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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