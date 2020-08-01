Від початку пандемії COVID-19 в Україні підтвердили у понад 8,6 тис. медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Від початку пандемії в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 71056 людей, з них понад 8,6 тис. медиків. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Загалом від початку пандемії (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіли 71056 людей, з них 4 998 дітей, а також 8 693 медичних працівники. При цьому загалом одужали 39308 людей, а летальних випадків 1709", - сказав Степанов.
За його словами, за попередню добу здійснили 34227 тестувань, з них 16 860 досліджень методом ПЛР, 17 367 методом ІФА.
Нагадаємо, в Україні на ранок 1 серпня зафіксовано вже 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову збільшилась - до понад 1100.