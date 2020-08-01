С начала пандемии COVID-19 в Украине подтвердили у более чем 8,6 тыс. медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. С начала пандемии в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 71056 человек, из них более 8,6 тыс. медиков. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Всего с начала пандемии (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболели 71056 человек, из них 4998 детей, а также 8693 медицинских работника. При этом в целом выздоровели 39308 человек, а летальных случаев 1709", - сказал Степанов.
По его словам, за предыдущие сутки совершили 34227 тестирований, из них 16 860 исследований методом ПЦР, 17367 методом ИФА.
Напомним, в Украине на утро 1 августа зафиксировано уже 71056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев вновь увеличилась - до более 1100.