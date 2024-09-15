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Від початку доби відбулося 100 боєзіткнень: найбільше на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках - Генштаб

Від початку доби відбулося 100 боєзіткнень: найбільше на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 27944 перегляди

На лінії фронту відбулося 100 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках, де українські захисники стримують натиск ворога.

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів російського агресора та знищують його особовий склад і техніку. Передає УНН із посиланням на зведення Генштабу станом на 16:00.

Деталі

Загалом, від початку доби вже відбулося 100 бойових зіткнень. Найбільше їх зафіксовано на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Грабовське, Вовківка, Миропілля, Лугівка, Воронівка, Тимофіївка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Яструбиного, Білопілля, Юнаківки, Басівки, Воронівки та Нової Слободи,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку противник безуспішно намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Разом з тим, пообіді, ворожа авіація з території російської федерації завдала удару керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі міста Харкова.

На Куп’янському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки та Лозової. П’ять боєзіткнень досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового. Одинадцять боєзіткнень завершилися, ще два - тривають. По районах Серебрянського лісу, Твердохлібового та Дронівки активно діяла ворожа авіація.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Виїмка та Івано-Дар’ївка. Оборонці української землі відбили шість атак противника. Ще два боєзіткнення тривають. Населені пункти Сіверськ, Миколаївка та Переїзне зазнали ударів ворожими КАБами.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаку російських загарбників поблизу Ступочок. Водночас армійська авіація противника двічі обстріляла Часів Яр некерованими авіаційними ракетами.

На Торецькому напрямку відбулося 11 ворожих атак у районі Торецька, Дачного, Щербинівки та Неліпівки. Українські воїни відбили вісім атак противника, ще три бої продовжуються. В основному агресор концентрує свої зусилля у районі Торецька, активно застосовуючи штурмову та армійську авіацію.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск і відбили 13 атак, три боєзіткнення ще тривають.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 22 рази у бік Желанного Другого, Українська, Селідового, Долинівки, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. П’ятнадцять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось шість ворожих атак неподалік Водяного, Катеринівки та Макарівки. Три бої ще не завершилися.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська безуспішно атакували поблизу Новодарівки.

Чотири рази ворог штурмував позиції наших оборонців на Придніпровському напрямку. Два боєзіткнення ще тривають.

Окупанти вдарили по Харкову та області щонайменше шістьма ракетами, постраждало 30 людей - ОВА15.09.24, 17:18 • 24067 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна

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