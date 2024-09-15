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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала суток произошло 100 боестолкновений: больше всего на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

С начала суток произошло 100 боестолкновений: больше всего на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 14:39  •  13890 просмотра

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На линии фронта произошло 100 боевых столкновений. Больше всего атак зафиксировано на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях, где украинские защитники сдерживают натиск врага.

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной. Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов российского агрессора и уничтожают его личный состав и технику. Передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

Детали

В общем, с начала суток уже произошло 100 боевых столкновений. Больше всего их зафиксировано на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине пострадали, в частности, громады населенных пунктов Грабовское, Волковка, Мирополье, Луговка, Вороновка, Тимофеевка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Ястребиного, Белополья, Юнаковки, Басовки, Вороновки и Новой Слободы,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Вместе с тем, после обеда, вражеская авиация с территории Российской Федерации нанесла удар управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре города Харькова.

На Купянском направлении противник 14 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового. Одиннадцать боестолкновений завершились, еще два - продолжаются. По районам Серебрянского леса, Твердохлебово и Дроновки активно действовала вражеская авиация.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Выемка и Ивано-Дарьевка. Защитники украинской земли отбили шесть атак противника. Еще два боестолкновения продолжаются. Населенные пункты Северск, Николаевка и Переездное подверглись ударам вражескими КАБами.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отбили атаку российских захватчиков вблизи Ступочек. В то же время армейская авиация противника дважды обстреляла Часов Яр неуправляемыми авиационными ракетами.

На Торецком направлении состоялось 11 вражеских атак в районе Торецка, Дачного, Щербиновки и Нелиповки. Украинские воины отбили восемь атак противника, еще три боя продолжаются. В основном агрессор концентрирует свои усилия в районе Торецка, активно применяя штурмовую и армейскую авиацию.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки и Мариновки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак, три боестолкновения еще продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 22 раза в сторону Желанного Второго, Украинского, Селидово, Долиновки, Георгиевки, Катериновки и Константиновки. Пятнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито.

На Времовском направлении состоялось шесть вражеских атак неподалеку Водяного, Катериновки и Макаровки. Три боя еще не завершились.

На Ореховском направлении оккупационные войска безуспешно атаковали вблизи Новодаровки.

Четыре раза враг штурмовал позиции наших защитников на Приднепровском направлении. Два боестолкновения еще продолжаются.

Окупанти вдарили по Харкову та області щонайменше шістьма ракетами, постраждало 30 людей - ОВА15 сентября 2024, 14:18 • 12669 просмотров

Ольга Розгон

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