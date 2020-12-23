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Від малярії в Харкові помер чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Харкові 44-річний чоловік помер від малярії, який повернувся з Екваторіальної Гвінеї. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

Від малярії в Харкові помер чоловік

“19 грудня 2020 року в Харкові зареєстрували завізний випадок малярії у 44-річного чоловіка. Як з’ясувалося під час епідеміологічного розслідування, чоловік повернувся з Екваторіальної Гвінеї. Упродовж перебування в цій країні малярією не хворів, проте відмічав багаторазові укуси комарів. Інформацію щодо проведення індивідуальної хімпрофілактики з’ясувати не вдалося”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що хворий повідомив, що відчув симптоми по поверненні в Україну. Проте за медичною допомогою звернувся лише через 10 днів. Лікарі діагностували малярію, того ж дня лабораторне дослідження підтвердило діагноз.

“... стан пацієнта був уже дуже тяжким і прийом таблетованих протималярійних препаратів був неможливий. Врятувати чоловіка не вдалося”, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що передача малярії відбувається в 91 країні світу, переважно це країни Африки, Азії, Південної й Північної Америк. Ризик зараження малярією та розвитку важкої хвороби значно вищий у мігрантів та подорожуючих, які не мають імунітету, а також у немовлят, дітей у віці до п’яти років, вагітних жінок і людей із ВІЛ/СНІДом.

Нагадаємо, в Ізмаїльському районі Одеської області 27-річний моряк помер від малярії, на яку захворів у Південно-західній Африці.

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