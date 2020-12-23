От малярии в Харькове умер мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Харькове 44-летний мужчина умер от малярии, вернувшийся из Экваториальной Гвинеи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
“19 декабря 2020 года в Харькове зарегистрировали завозной случай малярии в 44-летнего мужчины. Как выяснилось в ходе эпидемиологического расследования, мужчина вернулся из Экваториальной Гвинеи. В течение пребывания в этой стране малярией не болел, однако отмечал многократные укусы комаров. Информацию о проведении индивидуальной химпрофилактики выяснить не удалось”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что больной сообщил, что почувствовал симптомы по возвращении в Украину. Однако за медицинской помощью обратился только через 10 дней. Врачи диагностировали малярию, в тот же день лабораторное исследование подтвердило диагноз.
“... состояние пациента было уже очень тяжелым и прием таблетированных противомалярийных препаратов был невозможен. Спасти мужчину не удалось”, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что передача малярии происходит в 91 стране мира, в основном это страны Африки, Азии, Южной и Северной Америки. Риск заражения малярией и развития тяжелой болезни значительно выше у мигрантов и путешествующих, не имеющих иммунитета, а также у новорожденных, детей в возрасте до пяти лет, беременных женщин и людей с ВИЧ/СПИДом.
Напомним, в Измаильском районе Одесской области 27-летний моряк умер от малярии, которой заболел в Юго-Западной Африке.