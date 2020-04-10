Від коронавірусу за кордоном померло уже 6 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За кордоном через COVID-19 померли 6 громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Коронавірус: інформація від МЗС.
“6 громадян України за кордоном померли”, - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що 15 тис. 369 громадян України звернулись по допомогу до ЗДУ в рамках системи “Захист”.
Так, наразі 172 громадянина України проходять лікування від COVID-19 в різних країнах, зокрема, найбільша кількість в Італії — 121, а також у Греції — 22. Одужало 19 громадян.
Нагадаємо, МЗС намагається продовжити страхові поліси українцям, які перебувають за кордоном.