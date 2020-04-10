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Від коронавірусу за кордоном померло уже 6 українців

Від коронавірусу за кордоном померло уже 6 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. За кордоном через COVID-19 померли 6 громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Коронавірус: інформація від МЗС.

“6 громадян України за кордоном померли”, - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що 15 тис. 369 громадян України звернулись по допомогу до ЗДУ в рамках системи “Захист”.

Так, наразі 172 громадянина України проходять лікування від COVID-19 в різних країнах, зокрема, найбільша кількість в Італії — 121, а також у Греції — 22. Одужало 19 громадян.

Нагадаємо, МЗС намагається продовжити страхові поліси українцям, які перебувають за кордоном.

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