От коронавируса за рубежом умерло уже 6 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. За рубежом из-за COVID-19 умерли 6 граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Коронавирус: информация от МИД.
"6 граждан Украины за рубежом умерли", - говорится в сообщении.
Также указано, что 15 тыс. 369 граждан Украины обратились за помощью к ЗДУ в рамках системы "Защита".
Так, сейчас 172 гражданина Украины проходят лечение от COVID-19 в различных странах, в частности, наибольшее количество в Италии - 121, а также в Греции - 22. Выздоровели 19 граждан.
Напомним, МИД пытается продолжить страховые полисы украинцам, находящихся за рубежом.