От коронавируса за рубежом умерло уже 6 украинцев

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52272 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61272 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75247 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74558 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101098 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81701 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102098 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105682 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130782 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130277 просмотра

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Актуальное
От коронавируса за рубежом умерло уже 6 украинцев

От коронавируса за рубежом умерло уже 6 украинцев

Киев  •  УНН

 • 12467 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За рубежом из-за COVID-19 умерли 6 граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Коронавирус: информация от МИД.

"6 граждан Украины за рубежом умерли", - говорится в сообщении.

Также указано, что 15 тыс. 369 граждан Украины обратились за помощью к ЗДУ в рамках системы "Защита".

Так, сейчас 172 гражданина Украины проходят лечение от COVID-19 в различных странах, в частности, наибольшее количество в Италии - 121, а также в Греции - 22. Выздоровели 19 граждан.

Напомним, МИД пытается продолжить страховые полисы украинцам, находящихся за рубежом.

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