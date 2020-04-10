МЗС намагається продовжити страхові поліси українцям, які перебувають за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ проводить консультації зі страховими компаніями, аби ті продовжили страхові поліси українцям, які досі перебувають за кордоном через "форс-мажорні" обставини. Про це на брифінгу повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Ми виявили нову проблему, яка почала з’являтися у наших громадян, які перебувають за кордоном. Це завершення строку дії полісів страхування. Тобто люди виїжджали, купували страхування на певний час, але вони досі перебувають за кордоном. У зв’язку з цим я доручив моїм колегам у МЗС провести консультації з ключовими страховими компаніями, які обслуговують українських туристів, щоб їм були продовжені страхові поліси у звя’зку з форс-мажорними обставинами на той термін, на який вони перебуватимуть за кордоном", - наголосив Кулеба.
За його словами, таких громадян за кордоном 1546.
Нагадаємо, за інформацією МЗС, до посольств і консульств України за кордоном звернулися за допомогою понад 15 тис. українців, з яких майже 9 тис. хочуть повернутися додому.