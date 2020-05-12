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Від коронавірусу в Україні одужало 858 медпрацівників - ЦГЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні від COVID-19 загалом одужало 3373 людей, з них - 858 медичних працівників. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я.

Від коронавірусу в Україні одужало 858 медпрацівників - ЦГЗ

"Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 425 людей, з них - 23 медпрацівники.

"Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%)", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН, в Україні на COVID-19 захворіло вже 3 114 медиків та 1105 дітей.

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