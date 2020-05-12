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От коронавируса в Украине выздоровели 858 медработников - ЦОЗ

Киев • УНН

 • 12794 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украине от COVID-19 в общей сложности выздоровели 3373 человека, из них - 858 медицинских работников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

От коронавируса в Украине выздоровели 858 медработников - ЦОЗ

"В целом 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

Также в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них - 23 медработника.

"Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось в УНН, в Украине на COVID-19 заболело уже 3114 медиков и 1105 детей.

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