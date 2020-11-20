Від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 36 млн осіб

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 56 834 187 людей, з них одужало 36 478 064. Кількість померлих зросла до 1 359 599.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (11 713 221), Індія (8 958 483), Бразилія (5 981 767), Франція (2 137 096), Росія (1 998 966), Іспанія (1 541 574) та Велика Британія (1 456 940).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (252 514), Бразилії (168 061), Індії (131 578) та Мексиці (100 104).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 10 369 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

