От коронавирусной инфекции в мире выздоровело более 36 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире от инфекции, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, выздоровели уже 36,4 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 56 834 187 человек, из них выздоровели 36 478 064. Количество умерших возросло до 1 359 599.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (11 713 221), Индия (8 958 483), Бразилия (5 981 767), Франция (2 137 096), Россия (1 998 966), Испания (1 541 574) и Великобритания (1 456 940).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (252 514), Бразилии (168 061), Индии (131 578) и Мексике (100 104).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 583 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 369 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.