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Від коронавірусної інфекції у світі одужало майже 200 млн осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Станом на ранок неділі у світі на COVID-19 від коронавірусу одужало вже 197,5 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковані 221,110,991 людей, з них одужало 197,598,728 осіб. Кількість померлих зросла до 4,575,333.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (40,765,356), Індія (32,987,615), Бразилія (20,877,864), Росія (6,993,954), Велика Британія (6,941,611), Франція (6,826,042), Туреччина (6,478,663) та Аргентина (5,202,405).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (665,858), Бразилії (583,362) та Індії (440,567).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 296 155 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 966 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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