Від імені Мінагрополітики невідомі розсилають підозрілі листи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Він імені Міністерства аграрної політики підприємцям розсилають підозрілі листи про надання дотацій, що містять файл анкети. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
Повідомлення надходять з фіктивної адреси [email protected] з темою "Отримайте дотацію в рамках державна підтримка сільського господарства".
В листі зазначається, що отримувача відібрано як потенційного кандидата на дотацію, і пропонується завантажити анкету. У міністерстві повідомляють, що анкета, ймовірно, містить вірус, і варто видалити лист одразу після його надходження.
"Нагадуємо, офіційними електронними адресами Міністерства є [email protected] та [email protected]", - підкреслили у прес-службі.
Нагадаємо, у грудні Національне агентство із запобігання корупції повідомило про факт вірусної розсилки від його імені.