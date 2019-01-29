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Від імені Мінагрополітики невідомі розсилають підозрілі листи

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Він імені Міністерства аграрної політики підприємцям розсилають підозрілі листи про надання дотацій, що містять файл анкети. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міністерства.

Повідомлення надходять з фіктивної адреси [email protected] з темою "Отримайте дотацію в рамках державна підтримка сільського господарства".

В листі зазначається, що отримувача відібрано як потенційного кандидата на дотацію, і пропонується завантажити анкету. У міністерстві повідомляють, що анкета, ймовірно, містить вірус, і варто видалити лист одразу після його надходження.

"Нагадуємо, офіційними електронними адресами Міністерства є [email protected] та [email protected]", - підкреслили у прес-службі.

Нагадаємо, у грудні Національне агентство із запобігання корупції повідомило про факт вірусної розсилки від його імені. 

Українські Національні Новини

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