От имени Минагрополитики неизвестные рассылают подозрительные письма
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Он имени Министерства аграрной политики предпринимателям рассылают подозрительные письма о предоставлении дотаций, содержащих файл анкеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
Сообщения поступают с фиктивного адреса [email protected] с темой "Получите дотацию в рамках государственная поддержка сельского хозяйства".
В письме отмечается, что получатель отобран как потенциальный кандидат на дотацию, ему предлагается скачать анкету. В министерстве сообщают, что анкета, вероятно, содержит вирус, и стоит удалить письмо сразу после его поступления.
"Напоминаем, официальными электронными адресами Министерства является [email protected] и [email protected]", - подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, в декабре Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило о факте вирусной рассылки от его имени.