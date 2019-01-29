От имени Минагрополитики неизвестные рассылают подозрительные письма

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 88747 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104427 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 139599 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137211 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132684 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126605 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165065 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117962 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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От имени Минагрополитики неизвестные рассылают подозрительные письма

От имени Минагрополитики неизвестные рассылают подозрительные письма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Он имени Министерства аграрной политики предпринимателям рассылают подозрительные письма о предоставлении дотаций, содержащих файл анкеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сообщения поступают с фиктивного адреса [email protected] с темой "Получите дотацию в рамках государственная поддержка сельского хозяйства".

В письме отмечается, что получатель отобран как потенциальный кандидат на дотацию, ему предлагается скачать анкету. В министерстве сообщают, что анкета, вероятно, содержит вирус, и стоит удалить письмо сразу после его поступления.

"Напоминаем, официальными электронными адресами Министерства является [email protected] и [email protected]", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в декабре Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило о факте вирусной рассылки от его имени.

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