Від гасла “Слава Україні!” ворогів корчить, як чортів від ладана - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав "Слава Україні! Героям слава!" національним гаслом і заявив, що ворогів корчить від нього, як чортів від ладана. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час участі у святкуванні 27-ї річниці Незалежності України на Хрещатику у Києві, передає кореспондент УНН.
“Ви щойно чули і бачили як міністр оборони вперше в історії вітав учасників параду словами „Слава Україні!“. Найміцнішими стають ті традиції, які народжуються в народі. Які генеруються народом і людськими серцями. Передаються з покоління в покоління. І серед наших символів є не лише прапор, не лише герб, не лише гімн, про які написано в Конституції України, але й національне гасло „Слава Україні! Героям Слава!“. І від нього ми почуваємо колосальне піднесення, а наших ворогів корчить, як чортів від ладана”, — наголосив Президент.
Порошенко додав, що подасть до Верховної Ради законопроект про зміни до військових статутів, згідно з яким це гасло стане головним вітанням у Збройних силах України.
Як повідомляв УНН, МЗС РФ обурилось новим вітанням ЗСУ “Слава України” і назвало його нацистським.