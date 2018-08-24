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От лозунга "Слава Украине!" врагов корчит, как чертей от ладана - Президент

Киев • УНН

 • 11965 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал "Слава Украине! Героям слава!" национальным лозунгом и заявил, что врагов корчит от него, как чертей от ладана. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время участия в праздновании 27-й годовщины Независимости Украины на Крещатике в Киеве, передает корреспондент УНН.

От лозунга "Слава Украине!" врагов корчит, как чертей от ладана - Президент

"Вы только слышали и видели, как министр обороны впервые в истории приветствовал участников парада словами "Слава Украине!". Прочными становятся те традиции, которые рождаются в народе. Генерируемые народом и человеческими сердцами. Передаются из поколения в поколение. И среди наших символов есть не только флаг, не только герб, не только гимн, о которых написано в Конституции Украины, но и национальный лозунг "Слава Украине! Героям Слава!". И от него мы чувствуем колоссальный подъем, а наших врагов корчит, как чертей от ладана", - подчеркнул Президент.

Порошенко добавил, что подаст в Верховную Раду законопроект об изменениях в военные уставы, согласно которому этот лозунг станет главным приветствием в Вооруженных силах Украины.

Как сообщал УНН, МИД РФ возмутился новым приветствием ВСУ "Слава Украине" и назвал его нацистским.

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