От лозунга "Слава Украине!" врагов корчит, как чертей от ладана - Президент

"Вы только слышали и видели, как министр обороны впервые в истории приветствовал участников парада словами "Слава Украине!". Прочными становятся те традиции, которые рождаются в народе. Генерируемые народом и человеческими сердцами. Передаются из поколения в поколение. И среди наших символов есть не только флаг, не только герб, не только гимн, о которых написано в Конституции Украины, но и национальный лозунг "Слава Украине! Героям Слава!". И от него мы чувствуем колоссальный подъем, а наших врагов корчит, как чертей от ладана", - подчеркнул Президент.

Порошенко добавил, что подаст в Верховную Раду законопроект об изменениях в военные уставы, согласно которому этот лозунг станет главным приветствием в Вооруженных силах Украины.

Как сообщал УНН, МИД РФ возмутился новым приветствием ВСУ "Слава Украине" и назвал его нацистским.