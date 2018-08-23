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МЗС РФ обурило нове вітання ЗСУ “Слава України”, яке назвали нацистським

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Нове вітання “Слава Україні — Героям Слава”, яке вперше пролунає 24 серпня на параді до Дня Незалежності і стане офіційним військовим вітанням Збройних сил України, викликало обурення з боку РФ. Зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу в четвер назвала калькою з німецького націонал-соціалістичного вітання, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

МЗС РФ обурило нове вітання ЗСУ “Слава України”, яке назвали нацистським

"24 серпня в Києві в рамках військового параду, приуроченого до 27-ї річниці Дня Незалежності України, буде використано нове військове вітання “Слава Україні! — Героям слава!”... Вважаємо, що це одна з найбільш зухвалих спроб української державної пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло, який у багатьох в Україні і за її межами асоціюється з Українською повстанською армією (УПА), Бандерою і їх злочинами в роки Другої світової війни“, — сказала вона.

У РФ вважають, що Київ планує “дистанціювати цей лозунг від незручного походження і наповнити його новим позитивним змістом”, щоб світова спільнота сприймала його як прогресивний і максимально співзвучний глобальному порядку денному.

“Безпосередньо ж коріння гасла "Слава Україні! Героям Слава!" цілком очевидні — це натуральна калька з відомого німецького націонал-соціалістичного вітання”, — сказала Захарова.

Вона заявила, що в роки війни цей “нацистський клич” використовувався в регулярних і іррегулярних українських націоналістичних збройних формуваннях, велика частина яких була “лояльна рейху”.

“Ми вже неодноразово привертали увагу західних партнерів і міжнародних організацій, суспільно-політичних діячів до небезпечного зростання націоналістичних настроїв в Україні, а також до постійно повторюється спробам перегляду підсумків Другої світової війни... Ми закликаємо знову всіх тих, кому небайдужа історія Другої світової війни, дати відповідну оцінку настільки вражаючому прикладу героїзації нацистських посібників, їх привітань і символіки”, — наголосила речниця.

Нагадаємо, раніше про те, що слова “Слава Україні — Героям Слава” вперше пролунають 24 серпня на параді до Дня Незалежності і стануть офіційним військовим вітанням Збройних сил України, повідомив Президент Петро Порошенко.

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