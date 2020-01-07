Від Daimler вимагають майже 900 млн євро компенсації через "дизельний скандал"

КИЇВ. 7 січня. УНН. Понад 200 інвесторів, від імені яких до суду в Штутгарті звернулась адвокатська компанія, вимагають від автовиробника Daimler компенсації у 896 мільйонів євро. Про це повідомляє DW, інформує УНН.