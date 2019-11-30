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Daimler звільнить понад 10 тисяч працівників

Daimler звільнить понад 10 тисяч працівників

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Керівництво концерну Daimler оголосило масштабну програму скорочення персоналу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 29 листопада, планами керівництва компанії, впродовж наступних трьох років планується скоротити понад 10 тисяч робочих місць по всьому світі. Анонсовані заходи зачеплять передусім працівників адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Загалом буде звільнено кожного десятого співробітника адміністративного персоналу. І протягом трьох наступних років у Daimler не планують наймати нових працівників.

Окрім того, компанія збирається розширити систему часткової зайнятості для працівників передпенсійного віку.

Очікується, що ці заходи покращать фінансовий стан автоконцерну. На думку його керівництва, нинішня кількість працівників, яких лише в Німеччині налічується близько 178 тисяч (а загалом у світі - 304 тисяч) є завеликою.

Надмірна кількість персоналу перетворилася на фінансовий тягар для Daimler, що значно знижує його конкурентоспроможність.

Нагадаємо, Єврокомісія виявила змову між автовиробниками BMW, Daimler та VW.

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