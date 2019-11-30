Daimler уволит более 10 тысяч работников
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Руководство концерна Daimler объявило масштабную программу сокращения персонала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Согласно обнародованным в пятницу, 29 ноября, планами руководства компании, в течение следующих трех лет планируется сократить более 10 000 рабочих мест по всему миру. Анонсированные меры затронут прежде всего работников администрации", - говорится в сообщении.
Всего будет уволено каждого десятого сотрудника административного персонала. И в течение трех последующих лет в Daimler не планируют нанимать новых работников.
Кроме того, компания собирается расширить систему частичной занятости для работников предпенсионного возраста.
Ожидается, что эти меры улучшат финансовое состояние автоконцерна. По мнению его руководства, нынешнее количество работников, которых только в Германии насчитывается около 178 000 (а всего в мире - 304 тысяч) слишком велика.
Избыточное количество персонала превратилась в финансовое бремя для Daimler, что значительно снижает его конкурентоспособность.
Напомним, Еврокомиссия выявила сговор между автопроизводителями BMW, Daimler и VW.