От Daimler требуют почти 900 млн евро компенсации за "дизельный скандал"

"Инвесторы требуют от немецкого автомобильного концерна Daimler 896 млн евро компенсации за ущерб в связи с "дизельным скандалом". Об этом говорится в заявлении адвокатского бюро Tilp Litigation, что от имени 219 инвесторов предъявило иск к автопроизводителю в земельном суде Штутгарта", - говорится в сообщении.

В иске, зарегистрированном в суде в конце декабря, инвесторы обвиняют Daimler в "нарушении обязательств на рынке капитала" и потерю стоимости их акций.

Как отметили в адвокатском бюро, Daimler имел нелегальное оборудование на своих дизельных автомобилях и "скрыл связанные с этим риски и расходы для рынка капитала". Также концерн "ввел в заблуждение" своих инвесторов, из-за чего те "покупали акции Daimler слишком дорого".

"К иску присоединились банки, корпорации и фонды из Европы, Северной Америки, Азии и Австралии, добавляет юридическая фирма. Речь идет о покупке акций между 10 июля 2012 года и 20 июня 2018 года. Во время этой "дезинформационной фазы" цена акций Daimler снизилась с более 90 до ниже 60 евро", - отмечается в заявлении.

Между тем в Daimler заявили, что об иске не знают.

"Мы считаем известные нам иски необоснованными и мы будем защищаться от обвинений всеми законными средствами", - заявила пресс-секретарь компании.

Напомним, в апреле 2019 года немецкое Федеральное ведомство автотранспорта (KBA) заявило о подозрении Daimler в манипулировании данными о содержании выхлопов. Речь идет о примерно 60 тысячах экземпляров модели Mercedes-Benz GLK с дизельным двигателем. Программное обеспечение позволяло на испытательных стендах занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Манипулятивное программное обеспечение было обнаружено в конце 2018 года. Дальнейшие проверки только усилили подозрения ведомства.

Как сообщалось ранее в УНН, в ноябре прошлого года в Daimler намерены были уволить более 10 тысяч работников.